В Госдуме заявили, что Меладзе рискует лишиться имущества из-за неуплаты налогов

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе стал объектом внимания в связи с возможной утратой части своего имущества в России из-за неуплаты налогов. Об этом предупредил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", депутат подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов является преступлением, за которое предусмотрено наказание в России.

Он выразил сомнение в том, что артист, находящийся за границей, "добровольно согласится возместить ущерб и уплатить штрафы". "Это означает, что, вероятно, часть его имущества будет конфискована", — предположил Вассерман.

Депутат заметил, что, как правило, безнаказанные преступники совершают новые преступления. Он подчеркнул, что знаменитости, высказывающие противостояние России, "часто замешаны в других неприятных делах".

Ранее появилась информация о том, что Валерий Меладзе задолжал налоговой сумму в 275 тысяч рублей.

Валерий Меладзе получил по заслугам - Случился большой облом: 20 лет работы стёрли в пыль!