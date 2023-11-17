Певец Валерий Меладзе стал объектом внимания в связи с возможной утратой части своего имущества в России из-за неуплаты налогов. Об этом предупредил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", депутат подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов является преступлением, за которое предусмотрено наказание в России.
Он выразил сомнение в том, что артист, находящийся за границей, "добровольно согласится возместить ущерб и уплатить штрафы". "Это означает, что, вероятно, часть его имущества будет конфискована", — предположил Вассерман.
Депутат заметил, что, как правило, безнаказанные преступники совершают новые преступления. Он подчеркнул, что знаменитости, высказывающие противостояние России, "часто замешаны в других неприятных делах".
Ранее появилась информация о том, что Валерий Меладзе задолжал налоговой сумму в 275 тысяч рублей.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.