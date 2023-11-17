Лолита Милявская вернула около трёх миллионов рублей за сорванный концерт в Югре

С Лолиты Милявской попытались взыскать через суд более трёх миллионов рублей за "необоснованное обогащение".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Как сообщает Telegram-канал Bloknot stars, в Басманной районный суд в Москве поступил иск с требованием к Лолите Милявской выплатить около 3,5 миллиона рублей за сорванный концерт в Сургуте.

Певицу обвинили в том, что она не вернула аванс за отмененный концерт в Сургуте (Югра) в 2020 году. За несколько лет были начислены проценты на аванс.

Милявской удалось договориться с организаторами и уладить конфликт без судебных разбирательств. Певица согласилась вернуть изначальную сумму аванса — 2,8 миллиона рублей.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что обратилась к Александру Цекало с просьбой.