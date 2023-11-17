Телеведующая Барановская удивила поклонников откровенной фотосессией в бане

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Юлия Барановская удивила поклонников после откровенной фотосессии в бане.

Фото: prt scr youtube.com/Звук

На одном снимке она предстала полностью обнаженной, прикрываясь лишь веником. Многие отметили сходство между ней и известной балериной Анастасией Волочковой.

Россияне осудили телезвезду за выбор стать моделью для такой откровенной фотосессии, сообщает smolnarod.ru.

Однако, несмотря на волну негативных отзывов, Юлия Барановская является любящей мамой и полностью посвящает себя воспитанию своих троих детей: сыновей Артемия и Арсения, а также дочери Яны. Она открыто говорит о том, что в данный момент не сосредоточена на поиске новых отношений, но целиком предана заботе о своих детях.

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