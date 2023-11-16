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Надежда Бабкина почтила память Людмилы Гурченко: люди для народа

0:36
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина посвятила пост народной артистке СССР Людмиле Гурченко.

Надежда Бабкина почтила память Людмилы Гурченко: люди для народа
Фото: Инстаграм Надежды Бабкиной

Певица рассказала, что Людмиле Гурченко в ноябре этого года исполнилось бы 88 лет.

"Такие люди, как Людмила Марковна, умели объединять людей вокруг себя и дарить им ощущение понимания, теплоты и праздника", — написала исполнительница народных песен в своём микроблоге.

Бабкина призналась, что ей не хватает Гурченко.

"Такие люди для народа, для страны необходимы, как воздух", — выразила своё мнение певица.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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