Надежда Бабкина посвятила пост народной артистке СССР Людмиле Гурченко.
Певица рассказала, что Людмиле Гурченко в ноябре этого года исполнилось бы 88 лет.
"Такие люди, как Людмила Марковна, умели объединять людей вокруг себя и дарить им ощущение понимания, теплоты и праздника", — написала исполнительница народных песен в своём микроблоге.
Бабкина призналась, что ей не хватает Гурченко.
"Такие люди для народа, для страны необходимы, как воздух", — выразила своё мнение певица.
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