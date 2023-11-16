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Сжёгший паспорт РФ блогер Эдуард Шарлот вызвал на дуэль певца Shaman`а

Шоу-бизнес

Российский певец и блогер Эдуард Шарлот предложил артисту Shaman`у (Ярославу Дронову) провести творческую дуэль. Соответствующее видеообращение размещено в интернете.

Сжёгший паспорт РФ блогер Эдуард Шарлот вызвал на дуэль певца Shaman`а
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

"Shaman, я вызывают тебя на дуэль: творческую и музыкальную", — заявил уехавший из России блогер.

Шарлот вызвал Shaman`на соревнование по фортепиано, чтобы каждый продемонстрировал музыкальные навыки и вокальный диапазон.

"Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл", — добавил он.

Ранее блогер выложил в социальных сетях скан авиабилета, который указывает на его прибытие в Санкт-Петербург из Еревана 22 ноября. Он также заявил о своём намерении вернуться в РФ, чтобы продолжить работу над русскоязычной культурой и записать новый альбом.

Напомним, Шарлот ранее неоднократно высказывал критику в адрес нашей страны и оскорблял граждан РФ. В июне он даже публично сжёг свой российский паспорт по прибытии в Армению, заявив о своём намерении отказаться от гражданства России и отправиться в Киев.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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