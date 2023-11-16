Никита Михалков пожелал здоровья Пугачёвой :"Будь здорова, Алла Борисовна"

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Российский кинорежиссёр Никита Михалков поделился своим мнением о певице Алле Пугачевой в рамках "Форума объединенных культур" в Санкт-Петербурге.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Он заявил, что не проявляет интереса к жизни Примадонны и отказался обсуждать ее последний приезд в Россию.

В беседе с журналистами Михалков заявил: "Она не интересна мне. Я же не вагоновожатый. Будь здорова, Алла Борисовна!"

Алла Пугачева недавно вернулась в Россию, начав свое путешествие из Псковской области, преодолевая расстояние на поезде Псков-Москва и посещая города, такие как Тверь и Санкт-Петербург.

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Михалков ответил на резкие слова Пугачёвой