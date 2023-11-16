Дочь актёра Александра Абдулова Евгения исполнила роль в кино

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь покойного актёра Александра Абдулова Евгения сыграла роль в кино. В фильме "Баба Мороз и тайна Нового Года" режиссёра Андрея Богатырева её сопровождали Иван Стебунов, Виктор Бычков и другие.

Фото: Личная страница Евгении Абдуловой в соцсети "В Контакте"

Евгения начала сниматься в фильмах уже в 10-летнем возрасте. Окружение семьи отмечает, что девушка не только внешне, но и своим сильным характером и артистичностью очень похожа на своего отца. Александр Абдулов скончался, когда его дочери было всего девять месяцев.

"Женька как выросла: уже Сашкиного роста. Очень красивая — в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился", — рассказала друг семьи Лариса Долина.

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