Новосибирцы раскупили все билеты на предновогодние концерты SHAMAN

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На оба выступления популярного артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) в Новосибирске были распроданы все билеты.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Первый концерт запланирован на 14 декабря в Дворце культуры железнодорожников. Второе выступление состоится на следующий день в Доме ученых в Академгородке.

Несмотря на то, что до мероприятий остается целый месяц, фанаты успели приобрести все доступные билеты, сообщает nsk.aif.ru.

Их стоимость варьировалась от 2 до 7,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что актёр и режиссёр Никита Михалков назвал SHAMAN прекрасным певцом.

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