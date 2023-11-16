На оба выступления популярного артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) в Новосибирске были распроданы все билеты.
Первый концерт запланирован на 14 декабря в Дворце культуры железнодорожников. Второе выступление состоится на следующий день в Доме ученых в Академгородке.
Несмотря на то, что до мероприятий остается целый месяц, фанаты успели приобрести все доступные билеты, сообщает nsk.aif.ru.
Их стоимость варьировалась от 2 до 7,5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что актёр и режиссёр Никита Михалков назвал SHAMAN прекрасным певцом.
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