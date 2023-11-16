Режиссер Никита Михалков выразил свое восхищение талантом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), описав его как выдающегося исполнителя, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Михалков подчеркнул, что он полностью поддерживает художественное творчество Дронова.
"Прекрасный певец. Ничего не имею против", — передаёт слова Михалкова Telegram-канал издания News.Ru.
Ранее сообщалось, что певица Александра Круглова назвала SHAMANа продуманным бизнес-проектом для единства нации.
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