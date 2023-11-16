Актёр и режиссёр Никита Михалков назвал SHAMAN прекрасным певцом

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер Никита Михалков выразил свое восхищение талантом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), описав его как выдающегося исполнителя, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Михалков подчеркнул, что он полностью поддерживает художественное творчество Дронова.

"Прекрасный певец. Ничего не имею против", — передаёт слова Михалкова Telegram-канал издания News.Ru.

Ранее сообщалось, что певица Александра Круглова назвала SHAMANа продуманным бизнес-проектом для единства нации.

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SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)