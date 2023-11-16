Сергей Зверев назвал новую музу, заменившую Аллу Пугачёву

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своё время ходили слухи о нежной дружбе Аллы Пугачёвой и Сергея Зверева в шоу-бизнесе. Примадонна не делала ни шагу без своего фаворита, в ответ на что Зверев называл Аллу главной музой своей жизни, даже посвящая ей свои песни.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Однако после того, как Пугачёва уехала из России, предпочтения Зверева изменились, и он признался, что у него появилась новая фаворитка.

На вопросы о личной жизни Зверев отвечал с юмором, представляя женщину после 80 лет, когда спрашивают, есть ли у него возлюбленная.

Он даже поделился с "Московским комсомольцем" новостью о появлении новой музы в его жизни — Ларисы Гузеевой, с которой они взаимно присмотрели друг друга.

"Мы как-то друг друга присмотрели. Теперь она — моя новая муза!", — заявил Зверев.

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