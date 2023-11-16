"Бродячие артисты": Пугачёву и Галкина* заметили прогуливающихся по Лимасолу

1:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

74-летнюю певицу Аллу Пугачеву и ее 47-летнего супруга юмориста Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре, сообщает издание StarHit. Галкин* поддерживал свою жену, держа в руках папку с документами. Однако фанаты в комментариях под постом призвали прекратить публикацию новостей о знаменитой паре, называя их "бродячими артистами".

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Он держит ее, чтобы не споткнулась, не упала. Бродячие артисты, одним словом", — отметила пользовательница Марина.

Поклонница Ольга отметила, что в последнее время Галкин* начал выглядеть старше своего возраста. Другая подписчица, Марина Владимировна, заявила, что Пугачева — ровесница ее матери, но, несмотря на трудности, она никогда не предавала и не оскорбляла свою Родину, в отличие от "прыгающей по странам, как блоха" звезды.

"Зачем вы пишете про этих людей? Он — иноагент. Давайте уже уважать себя, кому интересно знать, что с ними происходит?" — возмутилась зрительница Яна Старковските.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Галкин* не оказался лучшим спутником для Пугачевой. По ее словам, союз с юмористом негативно сказался на Примадонне. Она напомнила, что из-за Галкина Пугачеве пришлось покинуть Россию. Негативные высказывания юмориста о стране и ее гражданах вызывают раздражение у россиян, что отразилось и на самой певице, подчеркнула Симоньян.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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