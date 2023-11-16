Блогер и телеведущий Максим Голопогосов, известный под псевдонимом Макс +100500, поделился радостной новостью. У него родился перевенец.
Голопогосов разместил в своём микроблоге фотографии, на котором запечатлена семья с прибалением.
Сына блогеру Максу +100500 подарила супруга Анастасия Боднар. Мальчику выбрали имя — Лука.
Появился на свет ребёнок в Канаде, так как Голопогосов с женой год назад уехали из России.
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