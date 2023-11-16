Собчак об обходе россиянами санкций: "Русскому человеку невозможно что-то запретить"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, к каким хитростям прибегают россияне, чтобы отдохнуть за границей.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Собчак опубликовала в запрещённой социальной сети фото с отдыха в Турции. Журналистка отдыхала с сыном Платоном.

"Ещё раз убедилась — русскому человеку невозможно что-то запретить, это глубинное непонимание прожитых поколений в "совке"", — написала Ксения под фотографиями.

Она напомнила о временах с пустыми полками в магазинах, когда люди умудрялись доставать дефицитные товары.

"Так же и сейчас — прекрасные лодки, казахстанские и киргизские банковские карты, шикарный сервис, удобный аэропорт", — рассказала о прелестях отдыха россиян в условиях западных санкций.

Она отметила, что Турция и ОАЭ должны сказать "мудрым" лидерам Евросоюза спасибо.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала увольнения профессора МГИМО после того, как он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

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