Ксения Собчак рассказала, к каким хитростям прибегают россияне, чтобы отдохнуть за границей.
Собчак опубликовала в запрещённой социальной сети фото с отдыха в Турции. Журналистка отдыхала с сыном Платоном.
"Ещё раз убедилась — русскому человеку невозможно что-то запретить, это глубинное непонимание прожитых поколений в "совке"", — написала Ксения под фотографиями.
Она напомнила о временах с пустыми полками в магазинах, когда люди умудрялись доставать дефицитные товары.
"Так же и сейчас — прекрасные лодки, казахстанские и киргизские банковские карты, шикарный сервис, удобный аэропорт", — рассказала о прелестях отдыха россиян в условиях западных санкций.
Она отметила, что Турция и ОАЭ должны сказать "мудрым" лидерам Евросоюза спасибо.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала увольнения профессора МГИМО после того, как он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.