Артист Олег Ягодин и актриса Анна Михалкова появились обнажёнными на съёмках фильма

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Екатеринбурге прошла премьера фильма "Чувства Анны" режиссёра Анны Меликян. В этой ленте снялись актриса Анна Михалкова и актёр Олег Ягодин.

Фото: Официальное сообщество Анны Михалковой в соцсети "В Контакте"

На встрече с творческой командой Ягодин поделился опытом работы с Михалковой и рассказал о съёмке обнажённой сцены. Как сообщает Е1, героиня, сыгранная актрисой, после несчастного случая становится "пермской Вангой", и её жизнь кардинально меняется. Местный писатель-фантаст, сыгранный Ягодиным, влюбляется в неё.

"Она очень хороший, очень простой человек. Сразу нашли общий язык. Ане было со мной не очень легко, она говорила: "Ну ты и партнё-ё-ёр…" Я дружелюбный, но не компанейский. Она ходила на концерт "Курары", она очень крутая", — рассказал Ягодин.

В сцене оба актёра появляются полностью обнажёнными. Однако за несколько дней до этой сцены у Ягодина умерла мама, что повлияло на его эмоциональное состояние.

"Для меня этот фильм, это знакомство — это всё связано. Это было тяжело и светло одновременно, это была очень нужная работа", — поделился впечатлениями артист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.