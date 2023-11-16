Держатся за руки: романтическая прогулка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на Кипре

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На снимках, которые попали в распоряжение портала StarHit, видно, как звездная пара Максим Галкин* и Алла Пугачева прогуливается по улицам Лимасола, солнечного острова Кипр, держась за руки.

Фото: Starhit

Учитывая теплую погоду на острове, супруги выбрали расслабленные наряды. Алла Пугачева была одета в белую рубашку и прямые джинсы, а Максим Галкин* выбрал футболку и тоже джинсы. Пару сопровождала неизвестная брюнетка, вероятно, помощница знаменитостей.

На заметку, знаменитая пара покинула Израиль в октябре и выбрала Кипр в качестве нового места жительства. Они приобрели дорогостоящую виллу на острове несколько лет назад. За значительные инвестиции они получили местное гражданство. По кипрскому законодательству, паспорт может быть выдан тем, кто потратил не менее 2 миллионов евро на недвижимость, что по текущему курсу составляет примерно 200 миллионов рублей.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин* вступили в брак в 2011 году. Максим стал пятым мужем легендарной певицы, известной по хиту «Миллион алых роз». 15 ноября они отмечают годовщину своего знакомства, и их супружество уже продолжается 22 года.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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