35-летняя Оксана Самойлова призналась, что не всегда выглядела идеально, и показала фигуру в 25 лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Оксана Самойлова - 35-летняя бизнесвумен и мать четырех детей, считает себя обладательницей идеальной фигуры, однако признает, что так было не всегда.

Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

В настоящее время Самойлова занимается спортом и обращает внимание на вопросы похудения в своем личном блоге. Однако есть некоторые подписчики, которые относятся скептически к её словам. Они утверждают, что она всегда была в идеальной форме и что спорт здесь не играет роли.

Super.ru пишет, что Самойлова настаивает на своем мнении и в качестве доказательства даже показала, как она выглядела 10 лет назад, когда её тело было менее подтянутым и, по ее словам, "не спортивным". Оксана уверена, что её текущая фигура несравнимо лучше, чем в прошлом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.