Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мишустин сообщил о средствах на повышение зарплат бюджетникам
Индия стабилизирует рынок: как закупки нефти у России сдерживают инфляцию
Маргарита Симоньян иронично назвала "матерью Терезой" пытающуюся оправдаться перед россиянами Пугачёву
В Госдуме рассматривается запрет использования животных в цирках
Набиуллина: ЦБ и правительство обсудят дифференциацию льготной ипотеки
В театре "Модерн" сыграют пронзительную историю о любви и надежде, спектакль Юрия Грымова "Человек с глазами Моцарта"
ВОЗ: одиночество представляет угрозу для здоровья людей во всем мире
22, 24 и 25 ноября ожидаются сильнейшие магнитные бури на Земле
Уволенный после встречи Урганта со студентами префессор МГИМО работал в КГБ и имеет звание генерал-майора СВР

Новый "мерседес" Инстасамки насобирал штрафов на 60 тысяч рублей

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеграм-канал Shot сообщает, что артистка Даша Зотеева, известная как Инстасамка, не занимается финансами в своей семье, а ее муж Олег Манекен отвечает за управление денежными средствами. Она не вникает в детали, куда и как тратятся или инвестируются деньги, и в случае необходимости ее любимый муж выдает ей нужную сумму.

Новый "мерседес" Инстасамки насобирал штрафов на 60 тысяч рублей
Фото: https://www.instagram.com/p/CvHk3zzL1EH/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

В конце июля Инстасамка призналась своим поклонникам, что ее возлюбленный подарил ей автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 30 000 000 рублей. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале, водитель ее нового автомобиля является злостным нарушителем правил дорожного движения.

За три месяца эксплуатации автомобиля певицей, ее водитель насобирал 29 штрафов, и семейная пара должна выплатить 60 тысяч рублей за все эти нарушения. Большинство штрафов связаны с неуплатой парковки и нарушениями Правил дорожного движения. 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

INSTASAMKA - Про пластику, буллинг в школе и за деньги да или нет / Опять не Гальцев
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Дмитрий Савельев: "Появление трудовых привилегий для родителей повысит их социальный статус"
В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака
Цены на икру упали: оптом дешевле
Newsweek Polska: Киев сегодня может рассчитывать только на счастливый случай, и даже не на один
Сотрудница ФСИН Красноярска сняла ролик на песню Инстасамки: "Вещмешок мне муж купил, муж купил"
Оливье подорожал на 45% по сравнению с прошлым годом
Дуэт скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой выступит в Московской консерватории
Израиль вводит ограничения: Пугачёва и Макаревич* пострадают от новых финансовых мер
Израиль ограничивает операции по счетам российским гражданам
Светлана Журова предупредила о возможном развале олимпийского движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников