Новый "мерседес" Инстасамки насобирал штрафов на 60 тысяч рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеграм-канал Shot сообщает, что артистка Даша Зотеева, известная как Инстасамка, не занимается финансами в своей семье, а ее муж Олег Манекен отвечает за управление денежными средствами. Она не вникает в детали, куда и как тратятся или инвестируются деньги, и в случае необходимости ее любимый муж выдает ей нужную сумму.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvHk3zzL1EH/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

В конце июля Инстасамка призналась своим поклонникам, что ее возлюбленный подарил ей автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 30 000 000 рублей. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале, водитель ее нового автомобиля является злостным нарушителем правил дорожного движения.

За три месяца эксплуатации автомобиля певицей, ее водитель насобирал 29 штрафов, и семейная пара должна выплатить 60 тысяч рублей за все эти нарушения. Большинство штрафов связаны с неуплатой парковки и нарушениями Правил дорожного движения.

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