Виктория Боня рассказала о разорванном паспорте своего бойфренда

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня поделилась в своем личном блоге деталями о том, как жена ее возлюбленного бизнесмена Руслана Гасанова отказывалась от развода после 13 лет совместной жизни. Знаменитость утверждает, что Таисия Василешникова даже разорвала свой паспорт в знак протеста.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram by Виктория Боня

"У Руслана нет детей, и уже давно он не поддерживает отношения со своей бывшей девушкой, которая, к сожалению, не смогла принять решение о разводе. Она разорвала паспорт и обидела своего бывшего партнера из-за этого решения. Именно эти обстоятельства затянули процесс бракоразводной волокиты, который должен был состояться давным-давно. И если кто-то несогласен с этим, можете писать, и я с удовольствием добавлю вас в черный список", — написала Виктория.

Блогер также призналась, что она встречается с предпринимателем уже два года, но только в октябре 2023 года пара решила официально обнародовать свой роман. Боня утверждает, что не пыталась подтолкнуть Гасанова к разводу, а просто поддерживала дружеские отношения. По ее словам, их связь началась после того, как бизнесмен сообщил жене о своем решении расстаться.

У Виктории есть 11-летняя дочь Анджелина от предыдущего брака с бизнесменом Алексом Смерфитом. Знаменитость подчеркнула, что поддерживает дружеские отношения с отцом ребенка, и время от времени встречается с бывшим возлюбленным.

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