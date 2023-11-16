Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор Заридзе: курильщики живут на 10-11 лет меньше, чем остальные люди
Парубий объявлен в розыск - МВД
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе варенья
Ялтинский чиновник попытался съесть взятку
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО России генерал Свиридов найден мертвым
Диетолог Мансурова опровергла миф о появлении прыщей из-за шоколада
Эксперты заявили, что предположения о курсе доллара в 70 рублей – гадание на кофейной гуще
Байден: США и КНР возобновляют прямые военные контакты
У Федора Конюхова в планах новые рекорды

Виктория Боня рассказала о разорванном паспорте своего бойфренда

1:34
Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня поделилась в своем личном блоге деталями о том, как жена ее возлюбленного бизнесмена Руслана Гасанова отказывалась от развода после 13 лет совместной жизни. Знаменитость утверждает, что Таисия Василешникова даже разорвала свой паспорт в знак протеста.

Виктория Боня рассказала о разорванном паспорте своего бойфренда
Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram by Виктория Боня

"У Руслана нет детей, и уже давно он не поддерживает отношения со своей бывшей девушкой, которая, к сожалению, не смогла принять решение о разводе. Она разорвала паспорт и обидела своего бывшего партнера из-за этого решения. Именно эти обстоятельства затянули процесс бракоразводной волокиты, который должен был состояться давным-давно. И если кто-то несогласен с этим, можете писать, и я с удовольствием добавлю вас в черный список", — написала Виктория.

Блогер также призналась, что она встречается с предпринимателем уже два года, но только в октябре 2023 года пара решила официально обнародовать свой роман. Боня утверждает, что не пыталась подтолкнуть Гасанова к разводу, а просто поддерживала дружеские отношения. По ее словам, их связь началась после того, как бизнесмен сообщил жене о своем решении расстаться.

У Виктории есть 11-летняя дочь Анджелина от предыдущего брака с бизнесменом Алексом Смерфитом. Знаменитость подчеркнула, что поддерживает дружеские отношения с отцом ребенка, и время от времени встречается с бывшим возлюбленным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Виктория Боня — тайна 5G, свидания с Сафиным, причины развода со Смерфитом, примирение с Водонаевой
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете Алексей Гончаров
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО России генерал Свиридов найден мертвым
Диетолог Мансурова опровергла миф о появлении прыщей из-за шоколада
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане
Эксперты заявили, что предположения о курсе доллара в 70 рублей – гадание на кофейной гуще
Байден: США и КНР возобновляют прямые военные контакты
У Федора Конюхова в планах новые рекорды
Виктория Боня рассказала о разорванном паспорте своего бойфренда
В Николаеве на юге Украины прогремела серия взрывов
Вашингтон "в раздражённой форме" отказал Киеву в замене Залужного на Сырского
Financial Times:достижению мира препятствуют Запад и Украина, а не Россия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников