Актриса Анна Банщикова боится, что в её супруга Всеволода Шаханова может кто-то влюбиться

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Анна Банщикова не любит показывать личную жизнь и размещать фотографии в социальных сетях. В своем интервью для Леди Mail. ru она отметила, что одной из причин такого поведения является красота её мужа.

Фото: Официальное сообщество Анны Банщиковой в соцсети "В Контакте"

Актриса выразила опасение, что в её супруга может кто-то влюбиться.

"Кто-то на подробных рассказах о своих проблемах-разводах карьеру себе делает. Но это не мой путь к завоеванию любви зрителей. Хотя возможностей в этом плане было предостаточно", — призналась Банщикова.

Банщикова состоит в браке с адвокатом Всеволодом Шахановым с 2007 года. У пары есть трое детей: 16-летний Михаил, 14-летний Александр и 6-летняя Мария. Актриса подчеркнула, что старается не баловать их, и они уже привыкли к этому. Секретом своей счастливой семейной жизни актриса называет мудрость супруга.

Ранее сообщалось о том, куда пропала актриса Татьяна Догилева.

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