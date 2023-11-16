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Стало известно, куда пропала актриса Татьяна Догилева: боролась с алкоголизмом

1:40
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Догилева была одной из самых популярных актрис советского кинематографа. После распада СССР она продолжала быть востребованной на протяжении многих лет.

Стало известно, куда пропала актриса Татьяна Догилева: боролась с алкоголизмом
Фото: Личная страница Татьяны Догилевой в соцсети "В Контакте"

Однако в последнее время Догилева исчезла с экранов и перестала появляться на публике. Как выяснил News.ru, у актрисы произошли изменения в жизни.

В 2000-х годах у актрисы началась чёрная полоса. Её жизнь поставила перед ней серию тяжёлых испытаний — она потеряла близких людей. Сначала умер её отец, а затем она потеряла маму и родного брата. В поисках утешения женщина обратилась к алкоголю. Она иногда появлялась на съёмках нетрезвой. Информация о её проблемах с алкоголем быстро распространялась среди режиссёров, и актрису перестали приглашать сниматься.

В какой-то период своей жизни Догилева осознала, что не может справиться с зависимостью от алкоголя самостоятельно, и решила обратиться за помощью к специалистам. После успешного лечения она столкнулась с разводом со своим мужем, который забрал с собой дочь.

На данный момент Догилева продолжает активно сниматься в кино. После развода она не смогла построить новую семью и предпочла сосредоточиться на своей карьере.

"Да, я постарела, я поправилась, я изменилась. Но перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо", — заявила Догилева.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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