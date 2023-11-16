Актёру Василию Мищенко отказали в участии в СВО

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный 68-летний актёр Василий Мищенко выразил желание стать добровольцем и помочь в зоне спецоперации. Однако из-за своего почтенного возраста он получил отказ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Известный актёр под названием "Вечный вызов" был готов помогать военным и всем тем, кто стремится делать что-то полезное для страны. Тем не менее ему было отказано, ссылаясь на то, что без него там могут обойтись.

"Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду. Ну они говорят: "Без тебя там найдётся", — поделился артист.

Известно, что Мищенко уже долгое время пытается помогать всем участникам СВО. Он регулярно посещает зону проведения операции в Донбассе, пишет News.ru.

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Василий Мищенко. Линия жизни