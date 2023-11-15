Сбежавшего и РФ комика Комиссаренко унижают на свиданиях после развода

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заработавший известность на ТНТ белорусский комик Слава Комиссаренко, известный своим участием в различных шоу, таких как Stand Up, "Открытый микрофон" и других, и создавший свою карьеру на шутках о Александре Лукашенко, внезапно последовал примеру Руслана Белого и других беглых стендап-комиков, хотя его никогда не преследовали в России. Он отправился в Европу, но столкнулся с трудностями при получении разрешения на временное пребывание, за исключением Турции.

Фото: Личный аккаунт Славы Комиссаренко в Instagram by слава комиссаренко

Собрав множество доказательств того, что его притесняли в Белоруссии и России, Слава подал заявление в американское посольство на талант-визу.

Недавно женившийся, он вынужден был развестись с Юлией Шашковой из Украины после того, как подписчики раскопали компромат на нее. По слухам, до отношений с Комиссаренко она работала вебкам-моделью, что стало причиной для развода.

Однако даже после переезда и всех этих трудностей Слава признался, что у него возникли проблемы в личной жизни. На свиданиях даже те женщины, которые сами проявляли интерес к нему, заявляли, что он неудачник. В одном из своих видеоблогов он рассказал историю, как женщина после нескольких встреч утверждала, что он не звезда, а неудачник, что привело к окончанию отношений.

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