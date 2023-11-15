Певица Круглова назвала SHAMAN продуманным бизнес-проектом для единства нации

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Александра Круглова раскрыла детали того, как SHAMAN (Ярослав Дронов) моментально приобрел известность после своего дебюта на сцене.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

"Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект. Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы", — приводит слова исполнительницы Общественная служба новостей со ссылкой на свой источник.

Она добавила, что эксперты осознали отсутствие песен с патриотическим уклоном на российской сцене. Поэтому требовался артист, способный вдохновлять нацию, подобно тому, как это делали в годы Великой Отечественной войны.

Артистка также отметила, что SHAMAN уже давно окупил все вложенные в него средства со стороны заинтересованных лиц и в настоящее время зарабатывает огромные суммы.

Ранее SHAMAN назвал Аллу Пугачёву своей поклонницей.

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SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)