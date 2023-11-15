Директор Лепса ответил на критику из-за исполнения песни Бориса Гребенщикова*

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель Григория Лепса Владимир Урюпин сообщил "Газете.Ru", что известный российский певец исполняет песню "Стаканы" группы "Аквариум" на своих концертах уже более десяти лет.

Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

Он подчеркнул, что это не новая композиция, а Лепс поет ее уже десятки лет, возможно, даже более 12. Урюпин также отметил, что данная песня была официально приобретена у Бориса Гребенщикова*.

Он выразил недоумение по поводу поиска каких-то скандальных событий и подчеркнул, что позиция Григория Викторовича касательно СВО вполне ясна.

Ранее в 2017 году Лепс высказывал желание создать полноценный альбом с песнями Бориса Гребенщикова*, отмечая его талант и характеризуя как прекрасного человека и музыканта.

Отметим, что в июле текущего года концерт Григория Лепса в Казахстане был отменен, возможно, из-за предложения артиста заплатить миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины. Представитель Лепса назвал Казахстан "русофобским уголком" и подчеркнул, что певец не расстроился из-за отмены концерта.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.06.2023.

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Григорий Лепс — Стаканы (Фестиваль ЖАРА'19)