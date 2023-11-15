Вернувшийся в Россию популярный певец Валерий Леонтьев занялся новым для себя делом, начав уделять время своему давнему увлечению.
Как пишет mk.ru, Леонтьев с удовольствием посвящает время дизайну интерьеров. Так, два месяца осени артист посвятил обновлению обстановки своей квартиры.
Издание пишет, что певец подошёл к реализации своего давнего хобби серьёзно, беря дополнительные занятия по работе с чертежами и макетами.
Леонтьев стал главным дизайнером своего жилища, поиграв с его цветовой гаммой и сделав обстановку более таинственной и даже мистической.
"В частности, теперь главный упор в дизайне жилища Вечного Казановы сделан на таинственность: игру теней и света, тяжелые драпировки и определенным образом подсвеченные маски — артист коллекционировал их долгие годы, и теперь его гости могут увидеть это мистическое собрание во всей красе", — сказано в в статье.
Днём ранее концертный директор Александр Бениш объяснил, что причиной творческой паузы Леонтьева длиной в три года стало тяжело перенесённое артистом воспаление лёгких.
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