Валерий Леонтьев занялся новым делом после того, как вернулся в Россию из США

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вернувшийся в Россию популярный певец Валерий Леонтьев занялся новым для себя делом, начав уделять время своему давнему увлечению.

Фото: prt scr youtube.com/Новая волна

Как пишет mk.ru, Леонтьев с удовольствием посвящает время дизайну интерьеров. Так, два месяца осени артист посвятил обновлению обстановки своей квартиры.

Издание пишет, что певец подошёл к реализации своего давнего хобби серьёзно, беря дополнительные занятия по работе с чертежами и макетами.

Леонтьев стал главным дизайнером своего жилища, поиграв с его цветовой гаммой и сделав обстановку более таинственной и даже мистической.

"В частности, теперь главный упор в дизайне жилища Вечного Казановы сделан на таинственность: игру теней и света, тяжелые драпировки и определенным образом подсвеченные маски — артист коллекционировал их долгие годы, и теперь его гости могут увидеть это мистическое собрание во всей красе", — сказано в в статье.

Днём ранее концертный директор Александр Бениш объяснил, что причиной творческой паузы Леонтьева длиной в три года стало тяжело перенесённое артистом воспаление лёгких.

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