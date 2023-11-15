Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) в ходе своего выступления в Набережных Челнах попутала этот город с Нижним Тагилом.
"Нижний Тагил, привет!" — поприветствовала артистка поклонников.
Когда зрители единогласно исправили певицу, назвав город "Челны!", Анна поняла свою ошибку.
"Все хорошо, у меня очень плотный график. Итак, еще раз, Набережные Челны, привет! Хорошо, что слова хотя бы не забыла", — передают слова певицы РИА Новости.
Нижний Тагил был объявлен следующим городом в программе концертного тура звезды.
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