Певица Anna Asti назвала Набережные Челны Нижним Тагилом на своём концерте

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) в ходе своего выступления в Набережных Челнах попутала этот город с Нижним Тагилом.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

"Нижний Тагил, привет!" — поприветствовала артистка поклонников.

Когда зрители единогласно исправили певицу, назвав город "Челны!", Анна поняла свою ошибку.

"Все хорошо, у меня очень плотный график. Итак, еще раз, Набережные Челны, привет! Хорошо, что слова хотя бы не забыла", — передают слова певицы РИА Новости.

Нижний Тагил был объявлен следующим городом в программе концертного тура звезды.

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