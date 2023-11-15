Политолог Сергей Марков прокомментировал новости о том, что рэперу Моргенштерну* запретили выступать в ОАЭ из-за признаний, сделанных им в беседе с Ксенией Собчак.
Марков рассказал, что Моргенштерн* в интервью с Собчак разоткровенничался и рассказал, как он обходит законы Объединённых Арабский Эмиратов.
После этого артиста в ОАЭ внесли в чёрный список и запретили его концерты.
"Рэпер Моргенштерн опять вляпался в …… из-за своей неуклюжести", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Моргенштерну позволено только проводить частные концерты без рекламы продажи билетов.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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