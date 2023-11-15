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Марков о проблемах с законом у Моргенштерна* в ОАЭ после интервью с Собчак: "Опять вляпался"

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Шоу-бизнес

Политолог Сергей Марков прокомментировал новости о том, что рэперу Моргенштерну* запретили выступать в ОАЭ из-за признаний, сделанных им в беседе с Ксенией Собчак.

Марков о проблемах с законом у Моргенштерна* в ОАЭ после интервью с Собчак: "Опять вляпался"
Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Марков рассказал, что Моргенштерн* в интервью с Собчак разоткровенничался и рассказал, как он обходит законы Объединённых Арабский Эмиратов.

После этого артиста в ОАЭ внесли в чёрный список и запретили его концерты.

"Рэпер Моргенштерн опять вляпался в …… из-за своей неуклюжести", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Моргенштерну позволено только проводить частные концерты без рекламы продажи билетов.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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