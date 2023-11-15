Фаворит Аллы Пугачёвой Савин рассказал, почему она выбрала Галкина*

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актер, певец и композитор Сергей Савин в эксклюзивном интервью для aif. ru поделился своими воспоминаниями о времени, проведенном в кругу Аллы Пугачевой и оценил отношения примадонны с Максимом Галкиным* как "проект по пиару".

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Вспоминая свои отношения с Аллой Борисовной, Сергей Савин рассказал, как она выделила его из множества и стала его фаворитом после участия в телешоу "Фактор А". Однако, несмотря на их близость, Савин осознал, что для Пугачевой более выгодными были отношения с Максимом Галкиным*, который был на пике популярности.

"Алле Борисовне с Максимом было просто выгоднее строить отношения, чем со мной. Он был более распиаренным парнем. А я — новичок, ничего из себя не представляющий. То есть, несмотря на ее чувства ко мне, это была невыгодная история в тот момент для Аллы Борисовны," — отметил Савин.

Он также высказал свои наблюдения о "рабочих отношениях" в паре Пугачевой и Галкина, подчеркивая различия в их поведении в обществе и дома. Воспоминая о тех моментах, Сергей Савин признался, что был молод и неопытен, и эти впечатления сделали на него глубокий отпечаток.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Грязные секреты отношений Пугачевой и Галкина раскрыл ее фаворит Савин