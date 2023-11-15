Композитор Сергей Савин отметил, что в трудные периоды своей жизни ему оказала значительную поддержку певица Алла Пугачева.

Савин рассказал, что, находясь в статусе бедного студента, Пугачева оказала ему финансовую помощь. По его словам, артистка щедро предоставляла средства, позволяя ему воспользоваться услугами выдающихся стилистов и приобрести дорогую и престижную одежду, сообщает Газета.Ru.

"Продавцы-консультанты окружили меня заботой, я чувствовал себя словно король. Такие сцены ранее видел только в кино. Мне подбирали одежду, меняли, измеряли, баловали."

"Это подопечный Аллы Борисовны. Сюда, присаживайтесь. Что вам угодно?" Так что на тот момент я был полностью удовлетворен, словно суперкороль", — вспоминает артист.