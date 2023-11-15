Композитор Сергей Савин отметил, что в трудные периоды своей жизни ему оказала значительную поддержку певица Алла Пугачева.
Савин рассказал, что, находясь в статусе бедного студента, Пугачева оказала ему финансовую помощь. По его словам, артистка щедро предоставляла средства, позволяя ему воспользоваться услугами выдающихся стилистов и приобрести дорогую и престижную одежду, сообщает Газета.Ru.
"Продавцы-консультанты окружили меня заботой, я чувствовал себя словно король. Такие сцены ранее видел только в кино. Мне подбирали одежду, меняли, измеряли, баловали."
"Это подопечный Аллы Борисовны. Сюда, присаживайтесь. Что вам угодно?" Так что на тот момент я был полностью удовлетворен, словно суперкороль", — вспоминает артист.
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