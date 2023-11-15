Племянница Максима Галкина* устроила праздник в центре Москвы

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь брата Максима Галкина* с размахом отметила 19-летие в бывшем ресторане Моргенштерна** в центре Москвы.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Как сообщает Telegram-канал Mash, племянница Максима Галкина* устроила праздник в центре Москвы в честь своего 19-летия.

Девушка, которая является студенткой МГИМО, по подсчётам журналистов, потратила на праздник почти миллион рублей. На празднике присутствовала также крестница Аллы Пугачёвой.

Папарацци проследили, что Алина с друзьями праздновали день рождения с полуночи до пяти утра.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

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