По информации, содержащейся в сообщении Telegram-канала Shot, актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей. По этому делу москвич по имени Сергей Н. подал заявление в полицию, утверждая, что вложил более миллиона рублей в криптобизнес актера и его партнера Григория Мулузяна. Согласно заявлению, мужчина заключил с Деревянко и Мулузяном три договора займа в сентябре 2022 года, но не получил обещанную прибыль после прошедшего года.
Сергей Н. требует проверки и привлечения Павла Деревянко и его бизнес партнера к ответственности по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества.
Кроме того, Telegram-канал Shot ранее сообщал, что Павел Деревянко пытается в судебном порядке вернуть криптокомпанию у своего партнера, которые, по его утверждениям, причинил ему ущерб в размере 45 миллионов рублей.
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