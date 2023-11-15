Виктория Боня обратилась к хейтерам, раскритиковавшим ее новое лицо

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Виктория Боня — звезда реалити-шоу "Дом-2", весьма популярна в России и за рубежом, поэтому её решение подвергнуться пластической операции и желание получить так называемые "лисьи глазки" вызвали интерес не только у ее поклонников. Многие с нетерпением ждали конечного результата пластики.

Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Super.ru пишет, что после того, как телеведущая вышла в свет и показала лицо, а также своего молодого человека, не обошлось без негатива в ее адрес. Виктория Боня выбрала путь публичного ответа на критику.

"Вышла, открыла душу, пришла… Сколько я начиталась… Сколько гадостей было написано, даже такой отборной. Через полгода мое лицо будет красивое, оно вернется в ту форму, в которой должно быть, но я не думаю, что за одну, две и даже сотни жизней вы сможете выдавить гной из вашего сердца", — высказалась она в запрещенной соцсети*.

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