Тарасов предъявил Бузовой из-за борщей: "Я нормальный мужик, который хочет поесть домашнюю еду"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитость Ольга Бузова своим очередным интервью привлекла внимание народа.

Фото: Личный аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram by дмитрий тарасов

Ведущая там рассказала о трудностях брака с футболистом Дмитрием Тарасовым, вспомнив, что после рабочего дня он заставлял её стоять у плиты, и она не высыпалась.

Сам бывший игрок сборной России был задет этим роликом задели откровения о себе, напомнив, что Оля всегда утверждала, что вычеркнула его из жизни, но вспоминает о нём вновь.

"Касаемо еды, борща, завтрака и так далее. Не было никаких условий, не было никаких пунктов. Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать русскую домашнюю еду дома. 80 процентов мы кушали в ресторанах, и может быть за пять лет 2-3 раза я попросил приготовить Олю дома домашнюю еду, потому что мне этого захотелось. Я думаю, это нормальное желание для мужика", — ответил Дмитрий.

Сам он зла не держит и отметил, что не прочь посотрудничать с Бузовой. Он подчеркнул, что она знает его номер и предложил написать лично.

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