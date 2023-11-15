Певец Егор Крид открыто признался, что сталкивается с трудностями в личной жизни. Артист подчеркнул, что у него "всё не так хорошо" в любовных делах. Он намекнул, что, несмотря на свои попытки устраивать свидания, они не приносят желаемого результата.
"В ней нет никаких побед. Событий много, но побед нет", — поделился исполнитель в беседе с Voice.
В октябре на одной из сцен Крид высмеял свою бывшую возлюбленную, блогершу Валю Карнавал в момент, когда ему вручали награду "Певец года".
Романтические отношения между девушкой и Кридом начались после их встречи на съёмках клипа "Девочка с картинки" в 2020 году. Однако в 2021 году стало известно об их расставании, и в песне "Pussy Boy" артист даже высмеял свою бывшую подругу.
В ноябре Крид пригласил певицу Клаву Коку на своё YouTube-шоу, где заявил о том, что между ними возникли крепкие чувства, переходящие за рамки обычной дружбы.
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