Одна из лучших фигуристок России Алина Загитова продолжает удивлять своих поклонников различными бизнес-проектами.
Теперь в коллаборации с брендом сборной России по хоккею "Красная машина" она создаёт свою капсульную коллекцию одежды.
Презентация коллекции уже в этот четверг, 16 ноября, в Москве, в ТРЦ Авиапарк.
Это уже не первый бизнес-коллаборация Алины. Ранее фигуристка вместе с брендом Shiseido представляла свою собственную лимитированную линию косметики.
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