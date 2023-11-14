Алина Загитова устроит коллаборацию с брендом сборной России по хоккею

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Одна из лучших фигуристок России Алина Загитова продолжает удивлять своих поклонников различными бизнес-проектами.

Фото: instagram.com

Теперь в коллаборации с брендом сборной России по хоккею "Красная машина" она создаёт свою капсульную коллекцию одежды.

Презентация коллекции уже в этот четверг, 16 ноября, в Москве, в ТРЦ Авиапарк.

Это уже не первый бизнес-коллаборация Алины. Ранее фигуристка вместе с брендом Shiseido представляла свою собственную лимитированную линию косметики.

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Алина Загитова на Красной Дорожке VOICE "Главные лица"