Your browser does not support the audio element.

Анжелика Варум, долгое время отсутствовавшая в мире шоу-бизнеса из-за проблем со здоровьем, вернулась на сцену вместе с мужем Леонидом Агутиным в Казахстане, вызвав у публики волнение своим возвращением. Певица, по словам зрителей, не только прекрасно выглядит, но и продемонстрировала неизменный вокал.

Фото: Wikipedia by We are All from ONE clay is licensed under CC BY 3.0