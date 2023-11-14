Уехавшая из России Анжелика Варум появилась в слезах в Казахстане

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анжелика Варум, долгое время отсутствовавшая в мире шоу-бизнеса из-за проблем со здоровьем, вернулась на сцену вместе с мужем Леонидом Агутиным в Казахстане, вызвав у публики волнение своим возвращением. Певица, по словам зрителей, не только прекрасно выглядит, но и продемонстрировала неизменный вокал.

Фото: Wikipedia by We are All from ONE clay is licensed under CC BY 3.0

Пара прибыла в Астану, где Анжелика Варум поразила полный зал с несколькими сменами нарядов, подчеркивая свою безупречную фигуру и хороший вкус. Однако настоящей сенсацией стало исполнение хита "Городок".

В ходе выступления Варум овладела эмоциями и прервала исполнение, захлебываясь слезами. Зрители предположили, что моментальная сентиментальность может быть связана с предыдущей болезнью или возрастом, а также с утратой отца, Юрия Варума, который написал для нее множество хитов. Песня о месте, которого уже нет, и которое хочется вернуть, вызвала у исполнительницы глубокие эмоции.

Публика высоко оценила искренность Анжелики Варум, которая поделилась моментами ностальгии и чувственности на сцене. Певица, не отказывая в фотографиях и автографах, продолжила взаимодействие с поклонниками, завершив концерт с глубоким впечатлением.

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