Жена Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала откровенный образ

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Как и любой человек, особенно находящийся в центре внимания в социальных сетях, блогер и мама 4-х детей Оксана Самойлова сталкивается с моментами, которые вызывают разные реакции её аудитории.

К примеру, ее появление на школьной линейке в провокационном образе породило негативную реакцию среди её подписчиков.

Super.ru пишет, что в этот раз блогерша выбрала необычный джинсовый образ.

"Даже не буду спрашивать, как вам. Потому что знаю, что это странно", `- посмеялась она.

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