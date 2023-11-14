Певец Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Дима Билан, во время большого интервью, рассказал о том, что купил квартиру в центре Москвы с видом на Красную площадь. Он поделился этим новостью в YouTube-подкасте Эльдара Джарахова. По слухам, он заплатил за эту недвижимость около 90 миллионов рублей и, похоже, планирует потратить примерно такую же сумму на ее ремонт и обустройство, если не больше.

Фото: Личный аккаунт Димы Билана в Instagram by дима билан

Super.ru пишет, что в своем Instagram (Запрещен в РФ) Билан поделился первыми фотографиями новой квартиры. Он рассказал, что это типичная советская квартира с высокими потолками и большими комнатами, но совершенно пустая, без мебели, и требующая ремонта. Он отметил свое новоселье, а также заявил о намерении отметить Новый год уже в этой квартире. Учитывая, что времени остается немного, певец уже сегодня отправился выбирать мебель. В своих Stories он показал помещение с множеством старинных стульев и выразил желание сохранить атмосферу квартиры, обставив ее антикварной мебелью.

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