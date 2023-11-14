Зепюр Брутян опубликовала сторис — поклонники уверены, что это намек на вторую беременность

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Зепюр Брутян — супруга актера Павла Прилучного — поделилась фото розовой корзины с цветами в запрещенной социальной сети и оставила загадочную подпись:

Фото: stuki-druki.com

"Я тот самый человек, который верит в знаки".

Это вызвало бурное обсуждение среди поклонников, и многие из них уверены, что актриса намекает на свою возможную беременность.

Однако, пока еще рано делать окончательные выводы. Вполне возможно, что Зепюр просто поделилась своим настроением и радостью от красивого подарка от мужа. Super.ru пишет, что Зепюр недавно выразила желание вернуться к актерской работе и уже готовится к съемкам.