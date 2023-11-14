Зепюр Брутян — супруга актера Павла Прилучного — поделилась фото розовой корзины с цветами в запрещенной социальной сети и оставила загадочную подпись:
"Я тот самый человек, который верит в знаки".
Это вызвало бурное обсуждение среди поклонников, и многие из них уверены, что актриса намекает на свою возможную беременность.
Однако, пока еще рано делать окончательные выводы. Вполне возможно, что Зепюр просто поделилась своим настроением и радостью от красивого подарка от мужа. Super.ru пишет, что Зепюр недавно выразила желание вернуться к актерской работе и уже готовится к съемкам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.