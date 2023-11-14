Дима Билан показал свою квартиру с видом на Красную площадь. Коротенькое видео выложено в инстаграме (запрещёна в РФ; принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и тоже запрещена) звезды.
На кадрах ролика видно, что квартире предстоит ремонт.
Он, по словам певца, запланирован на следующий год: "Уже понимаете, да, какой увлекательный и идейный ремонт меня ждет!"
А встретить новый год артист хочет в нынешних интерьерах, выполненных, как он выразился, "в советском ключе".
В октябре Дима похвалился в YouTube-шоу "Джарахов", что купил жильё с видом на Красную площадь, недалеко от его альма-матер. "И рядом, буквально в нескольких минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка", — поделился он.
Билан не сказал тогда, сколько ему пришлось заплатить за недвижимость в самом центре столицы.
По оценкам риелторов, такая квартира может стоить от 90 миллионов рублей.
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