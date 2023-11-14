Станислав Садальский поздравил Лолиту Милявскую с 60-летием и заявил, что она лучше Аллы Пугачёвой спела песню Примадонны.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал Лолиту Милявскую, которая сегодня празднует свой юбилей, одной из лучших исполнительниц российской эстрады.
"Сильная, красивая. Живой голос и живая душа. Желаю этой закарпатской дивчине любви и счастья. Лола, с днём рождения!" — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Он опубликовал видео, на котором Милявская исполняет песню Аллы Пугачёвой "Не делайте мне больно, господа".
"Это один из немногих случаев, когда перепев песни намного лучше первого исполнения!" — прокомментировал видео актёр.
Ранее сообщалось, что Милявская спела в дуэте с Инстасамкой.
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