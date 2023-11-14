Садальский сравнил Лолиту Милявскую с Аллой Пугачёвой: перепев песни намного лучше

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Станислав Садальский поздравил Лолиту Милявскую с 60-летием и заявил, что она лучше Аллы Пугачёвой спела песню Примадонны.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал Лолиту Милявскую, которая сегодня празднует свой юбилей, одной из лучших исполнительниц российской эстрады.

"Сильная, красивая. Живой голос и живая душа. Желаю этой закарпатской дивчине любви и счастья. Лола, с днём рождения!" — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Он опубликовал видео, на котором Милявская исполняет песню Аллы Пугачёвой "Не делайте мне больно, господа".

"Это один из немногих случаев, когда перепев песни намного лучше первого исполнения!" — прокомментировал видео актёр.

Ранее сообщалось, что Милявская спела в дуэте с Инстасамкой.

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