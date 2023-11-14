Обнародован состав артистов и ведущих новогоднего шоу "Голубой огонёк"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В киностудии "Мосфильм" стартовали съёмки основного новогоднего телевизионного шоу страны "Голубой огонёк — 2024". Как сообщает РИА Новости, ведущими этого праздничного концерта на канале "Россия" будут Николай Басков и Андрей Малахов. Программа будет разделена на две части. Она будет включать выступления, продолжающиеся после обращения президента.

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Согласно информации от KP.RU, первые номера уже были сняты в обновленных декорациях. Участникам массовки и команде проекта запрещено делиться фотографиями со съёмочной площадки.

Съёмки шоу продолжаются уже две недели, и известно, что в новогоднюю ночь зрители смогут насладиться выступлениями таких артистов, как Алсу, Лепс, Владимир Пресняков-младший с супругой Натальей Подольской, Лазарев, Розенбаум, Долина, Николаев, Билан, Расторгуев, Олег и Родион Газмановы, Харатьян, Киркоров, Валерия и других. Обещаны также выступления новых талантов.

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