Александр Масляков оставался бессменным ведущим программы КВН на протяжении нескольких десятилетий. Он столкнулся с повторным заболеванием коронавирусом в феврале 2022 года, что вынудило его временно уйти из эфира. В период болезни место ведущего временно заняли некоторые известные личности, включая Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталёва.
После выздоровления Масляков несколько раз вернулся в эфир программы, но весной окончательно отказался от своего поста ведущего. Следуя рекомендациям врачей, он временно покинул шумную Москву и осел на своей подмосковной даче. На фоне этих событий появились слухи о ухудшении состояния телеведущего, однако его окружение опровергло эти утверждения, передаёт News.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.