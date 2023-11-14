Телеведущий Александр Масляков после тяжёлой болезни и ухода из КВН покинул Москву

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Масляков оставался бессменным ведущим программы КВН на протяжении нескольких десятилетий. Он столкнулся с повторным заболеванием коронавирусом в феврале 2022 года, что вынудило его временно уйти из эфира. В период болезни место ведущего временно заняли некоторые известные личности, включая Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталёва.

Фото: "2011-11-17 Александр Масляков" by Alexey Druzhinin / Government.ru is licensed under CC BY 4.0.

После выздоровления Масляков несколько раз вернулся в эфир программы, но весной окончательно отказался от своего поста ведущего. Следуя рекомендациям врачей, он временно покинул шумную Москву и осел на своей подмосковной даче. На фоне этих событий появились слухи о ухудшении состояния телеведущего, однако его окружение опровергло эти утверждения, передаёт News.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

КВН: шутка Маслякова взорвала весь зал