Актриса Любовь Толкалина показала свою фигуру в красном купальнике

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Любовь Толкалина обнародовала в своём Instagram* откровенную фотографию в красном купальнике.

Фото: Личный аккаунт Любовь Толкалиной в Instagram

Женщина попозировала в гримёрной комнате. Снимок представляет собой отражение актрисы в зеркале. Толкалина похвасталась отличной фигурой, за которой тщательно следит. Она неоднократно рассказывала, что занимается йогой, плаванием, бегом и танцами.

При этом актриса не сидит на диетах. Как пояснила Толкалина, она принимает пищу лишь при тогда, когда начинает ощущать голод. Это позволяет ей избегать переедания.

Ранее 45-летняя артистка поделилась в социальных сетях фотографией, на которой предстала в обнажённом виде. Снимок был сделан на отдыхе в Венеции.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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