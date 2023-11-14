Российская актриса Любовь Толкалина обнародовала в своём Instagram* откровенную фотографию в красном купальнике.
Женщина попозировала в гримёрной комнате. Снимок представляет собой отражение актрисы в зеркале. Толкалина похвасталась отличной фигурой, за которой тщательно следит. Она неоднократно рассказывала, что занимается йогой, плаванием, бегом и танцами.
При этом актриса не сидит на диетах. Как пояснила Толкалина, она принимает пищу лишь при тогда, когда начинает ощущать голод. Это позволяет ей избегать переедания.
Ранее 45-летняя артистка поделилась в социальных сетях фотографией, на которой предстала в обнажённом виде. Снимок был сделан на отдыхе в Венеции.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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