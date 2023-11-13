В столичном кинотеатре "Художественный" прошла премьера фильма "Нина" от режиссёра Оксаны Бычковой. Широкий прокат картины запланирован на 30 ноября, а накануне представители съёмочной группы представили фильм звёздным гостям. На мероприятии присутствовали исполнители главных ролей Юлия Пересильд и Евгений Цыганов, а также актеры Кирилл Кяро и Андро Чичичнадзе.
На премьере актриса Пересильд без своего возлюбленного Михаила Тройника была в сопровождении своих дочерей 14-летней Анны и 10-летней Марии, а также их отца, режиссёра Алексея Учителя. Актриса выбрала для выхода строгий чёрный костюм, дополнив его горчичными туфлями-лодочками и сумкой в тон.
Цыганов появился на мероприятии в сопровождении своей жены, актрисы Юлии Снигирь.
Фильм рассказывает историю главной героини Нины, чья размеренная жизнь изменяется после неожиданного звонка из прошлого. Бывший возлюбленный Руслан (Цыганов) серьёзно болен и просит Нину приехать в Тбилиси, город их счастливого прошлого. Девушка соглашается на короткое путешествие в прошлое, которое кардинально изменит их жизнь.
Пересильд охарактеризовала фильм как "тонкое, нежное и очень честное кино", подчеркнув актуальность темы "хрупкости" человеческих сердец в любви и в жизни.
Режиссёр Бычкова ранее знакома зрителям по работам в фильмах "Джонджоли" и "Питер FM". "Нина" была представлена на Шанхайском международном кинофестивале в июне и открыла 31-й фестиваль российского кино в Выборге в августе, став призёром. Картина также участвовала в программе WIP Europa на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.
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