Актриса Юлия Пересильд появилась на публике с женатым Евгением Цыгановым

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла премьера фильма "Нина" от режиссёра Оксаны Бычковой. Широкий прокат картины запланирован на 30 ноября, а накануне представители съёмочной группы представили фильм звёздным гостям. На мероприятии присутствовали исполнители главных ролей Юлия Пересильд и Евгений Цыганов, а также актеры Кирилл Кяро и Андро Чичичнадзе.

Фото: prt scr youtube.com/ Скажи Гордеевой

На премьере актриса Пересильд без своего возлюбленного Михаила Тройника была в сопровождении своих дочерей 14-летней Анны и 10-летней Марии, а также их отца, режиссёра Алексея Учителя. Актриса выбрала для выхода строгий чёрный костюм, дополнив его горчичными туфлями-лодочками и сумкой в тон.

Цыганов появился на мероприятии в сопровождении своей жены, актрисы Юлии Снигирь.

Фильм рассказывает историю главной героини Нины, чья размеренная жизнь изменяется после неожиданного звонка из прошлого. Бывший возлюбленный Руслан (Цыганов) серьёзно болен и просит Нину приехать в Тбилиси, город их счастливого прошлого. Девушка соглашается на короткое путешествие в прошлое, которое кардинально изменит их жизнь.

Пересильд охарактеризовала фильм как "тонкое, нежное и очень честное кино", подчеркнув актуальность темы "хрупкости" человеческих сердец в любви и в жизни.

Режиссёр Бычкова ранее знакома зрителям по работам в фильмах "Джонджоли" и "Питер FM". "Нина" была представлена на Шанхайском международном кинофестивале в июне и открыла 31-й фестиваль российского кино в Выборге в августе, став призёром. Картина также участвовала в программе WIP Europa на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

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