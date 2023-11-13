В феврале 2005 года артист Филипп Киркоров развёлся с Аллой Пугачёвой. В течение 18 лет сердце певца оставалось свободным. Но в последнее время на всех общественных мероприятиях он появляется в компании очаровательной блондинки. По выражению нежности, с которой король российской эстрады обращается к ней, можно сделать вывод, что у них серьёзные отношения.
Издание "Утро.ру" раскрыло имя этой блондинки — её зовут Татьяна Тур. Она является одной из наиболее влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе, занимая должности продюсера и генерального продюсера в центрах Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертном зале Live Arena. Девушка также считается одной из московских красавиц.
Однако, как утверждают, Киркорова и Тур связывают не только давние деловые отношения. В кругу артиста его подругу даже называют "невестой". Всё указывает на то, что это могло бы стать идеальным союзом как в творческом, так и в личном плане.
У Тур уже есть сын. И он похож на Киркорова больше, чем его собственные дети.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.