Предполагаемой невестой Филиппа Киркорова является продюсер Татьяна Тур

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В феврале 2005 года артист Филипп Киркоров развёлся с Аллой Пугачёвой. В течение 18 лет сердце певца оставалось свободным. Но в последнее время на всех общественных мероприятиях он появляется в компании очаровательной блондинки. По выражению нежности, с которой король российской эстрады обращается к ней, можно сделать вывод, что у них серьёзные отношения.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Издание "Утро.ру" раскрыло имя этой блондинки — её зовут Татьяна Тур. Она является одной из наиболее влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе, занимая должности продюсера и генерального продюсера в центрах Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертном зале Live Arena. Девушка также считается одной из московских красавиц.

Однако, как утверждают, Киркорова и Тур связывают не только давние деловые отношения. В кругу артиста его подругу даже называют "невестой". Всё указывает на то, что это могло бы стать идеальным союзом как в творческом, так и в личном плане.

У Тур уже есть сын. И он похож на Киркорова больше, чем его собственные дети.

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Филипп Киркоров - Немного жаль