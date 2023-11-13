В Москве начались съёмки новогоднего "Огонька": раскрыты имена артистов

2:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На территории Мосфильма в условиях повышенной конфиденциальности стартовали съемки главного "Новогоднего голубого огонька", который будет транслироваться на телеканале "Россия" до и после новогоднего обращения Президента России, сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Openverse by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0

Первые сцены уже сняты, и участникам массовки и команде проекта запрещено раскрывать кадры со съемочной площадки. Однако удалось узнать некоторые детали. Декорации были обновлены с добавлением большего "снежного" антуража, елки были торжественно украшены. Сцена выдержана в стильной манере с традиционными елками и мерцающим "инеем".

Среди первых записавшихся была Валерия, одетая в платье красного цвета. Учитывая год Дракона, наиболее актуальные цвета одежды для новогодней ночи включают изумрудный, красный, фиолетовый, желтый, серебристый и золотистый.

Процесс съемок разделен следующим образом: артист с командой приезжает по предварительному согласованию и записывает свой сольный номер или дуэт, а затем с коллегами (по очередности записи) снимаются за столиками в атмосфере шампанского, аплодисментов и поздравлений. Съемки будут продолжаться еще две недели, участвовать будут такие артисты, как Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Игорь Николаев, Дима Билан, Нонна Гришаева, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и другие.

В советские годы гости студии "огонька" включали космонавтов, ветеранов Великой Отечественной войны и передовиков производства. Впоследствии их заменили светские персонажи. С 2022 года появились новые герои — врачи, спасавшие людей во время пандемии. В 2023 году — военнослужащие и военные корреспонденты.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что появление Аллы Пугачёвой на "Огоньке" будет означать плевок в лица солдатам ВС РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

«Новогодний Голубой огонёк на Шаболовке - 2023»🎄 // @Россия1