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Директор 74-летнего Валерия Леонтьева объяснил отказ артиста от больших выступлений

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концертный директор Александр Бениш объявил, что певец Валерий Леонтьев взял трехлетний перерыв в своей карьере вследствие серьезного заболевания легких. Это произошло после того, как певец заболел тяжелым воспалением легких во время пандемии COVID-19. 

Директор 74-летнего Валерия Леонтьева объяснил отказ артиста от больших выступлений
Фото: Личный аккаунт Валерия Леонтьева и в Instagram by Валерий Леонтьев is licensed under https://www.instagram.com/p/CXx6WN3suwg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

DailyShow пишет, что Валерий Леонтьев и его супруга Люся уже тридцать лет живут между двумя странами: летом Люся прилетает в Россию и сопровождает мужа на его гастролях по Крыму и Кавказу, а зимой певец проводит время в Майами. 

Несмотря на заболевание и прерыв в карьере, Леонтьев верит, что его поклонники с пониманием отнесутся к этому и примут его после его возвращения. Директор подчеркнул, что Валерий Леонтьев продолжает посещать Москву и если бы решал организовать гастроли по России, билеты на его концерты быстро бы продались. 

Кроме того, последние три года Леонтьев не устраивал гастрольных туров, что, как упоминал Бениш, связано не только с перерывом в карьере, вызванным болезнью, но и с большим количеством вынужденных отмен концертов из-за введения карантинов. Это привело к большим финансовым потерям для артиста.

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Валерий Леонтьев - Лучшие песни
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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