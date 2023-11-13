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Журналистка Собчак призналась, что с ума сходила из-за ревности

1:18
Шоу-бизнес

В свежем интервью с рэпером Алишером Моргенштерном*, журналистка Ксения Собчак поделилась своими переживаниями по поводу ревности. Разговор с 41-летней Собчак был опубликован на YouTube-канале MORGENSHTERN, сообщает Газета.Ru.

Журналистка Собчак призналась, что с ума сходила из-за ревности
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак by https://www.instagram.com/p/Cxh1i3cMdva/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

По словам Собчак, в молодости, когда она проживала в Санкт-Петербурге, она решила выяснить изменяет ли ей избранный, и обнаружила его автомобиль у заведения с стриптизом.

"Да-да, я прямо сумасшедшая женщина, значит. И вот вижу машину, захожу в этот клуб, вижу, как он сидит, какие-то телки на нем танцуют. Ты не поверишь, в этот момент я испытала не боль, вот первое ощущение, а прямо радость, что я его застукала, и сейчас ему хана", — говорит Собчак, называя себя "глубоко больным человеком".

Однако со временем, признается Собчак, её ревность уменьшилась.

В настоящее время звезда состоит в браке с 48-летним режиссером Константином Богомоловым. Она также воспитывает сына от предыдущего брака с актером Максимом Виторганом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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