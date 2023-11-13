Актриса Зепюр Брутян научила дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце говорить по-армянски

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян продолжает публиковать детский контент в своем личном блоге, несмотря на недовольство со стороны экс-супруги своего мужа Павла Прилучного Агаты. Брутян активно публикует сторис с ее детьми — 7-летней Мией и 10-летним Тимофеем, что вызывает неодобрение со стороны Агаты Муцениеце.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvYzo6mS7xm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что в одной из своих публикаций Брутян поделилась видеороликом с Мией и похвасталась её новым умением. Оказывается, Брутян уже научила Мию некоторым армянским словам, и девочка радостно использовала эти слова в общении. Она ласково называет Зепюр "Зипи" и обращается к ней на армянском языке. Брутян отвечает ей трогательным Барев! (привет) и все смеются.

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